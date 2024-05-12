Video Teknoloji Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video

Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video

12.05.2024 | 12:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Togg için “Zırhlısını da yapabilir misiniz” sorusu üzerinden yola çıkan işletmeci İsmail Eşsiz, “İlk Togg’u BR4 seviyesinde zırhladık. Şimdiki aracımızı da BR6 seviyesinde uzun namlu silahlara karşı zırhlamayı planlıyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde araç zırhlama işi ile uğraşan İsmail Eşsiz, yüksek tehditlere karşı geliştirdikleri araç zırhlama işlemini yerli ve milli yapım Togg'a uyguladı. Araç zırhlama işlemine 23 yıl önce başladığını belirten İsmail Eşsiz, uyguladıkları gizli zırhlama sistemi ile her koşulda ilerleyen ve performans kaybına uğramayan araçlar ürettiklerini söyledi.

TOGG YÜKSEK TEHDİTLERE KARŞI ZIRHLANIYOR
Tam elektrikli otomobile zırh uygulama işlemini ilk kez Togg ile gerçekleştirdiklerini aktaran Eşsiz, "Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Togg'u ne zaman zırhlayacağız' diye sorduğu bir haberle karşılaşmıştım. Biz de oradan yola çıkarak başladık. İlk Togg'u BR4 seviyesinde zırhladık. Şimdiki aracımızı da BR6 seviyesinde uzun namlu silahlara, yüksek tehditlere karşı zırhlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki Togg'u hafif malzemeler kullanılarak, araçta kabin içini 360 derece zırhla kaplayacaklarını ve alt tabanda bomba battaniyesi yerleştirilecek.
Zırhlama işlemi sonrasında Togg'un menzilinde gözle görülür bir değişiklik olmadığını dile getiren Eşsiz, BR4 seviyesi tabanca mermilerine karşı mukavemet gösterirken BR6 seviyesi de AK-47, G-3 Piyade Tüfeği gibi uzun namlu silahlara karşı dayanıklılık gösterdiğini kaydetti.

"SIRADAKİ TOGG'DA DAHA KALİTELİ VE PROFESYONEL OLACAK"
Togg'u ilk zırhlama sürecinin ortalama 45 gün sürdüğünü aktaran Eşsiz, "Bütün Ar-Ge çalışmalarımızı yaptık ve başarıya ulaştık. Sıradaki Togg'da daha kaliteli ve profesyonel olacak. Bu da ortalama 20 gün 25 gün civarında bitirmeyi planlıyoruz" dedi. İlk aracında tesliminden sonra Togg sahibi vatandaşların zırhlama işlemine taleplerinin arttığını dile getiren Eşsiz, "Şu anda sırada 6 tane aracımız var. Özellikle Togg bekleyen müşterilerimiz var. Onlara da hızlı bir şekilde yanıt vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 05:23
Yerli Togg’a yerli zırhlama | Video 12.05.2024 | 12:56
Jose Mourinho’nun oynadığı THY’nin reklam filmi yayınlandı | Video 01:00
Jose Mourinho'nun oynadığı THY'nin reklam filmi yayınlandı | Video 09.05.2024 | 11:21
Bayraktar AKINCI’dan deniz hedeflerine tam isabet | Video 00:43
Bayraktar AKINCI’dan deniz hedeflerine tam isabet | Video 08.05.2024 | 08:52
TUSAŞ’dan KAAN paylaşımı | Video 01:55
TUSAŞ’dan KAAN paylaşımı | Video 07.05.2024 | 12:34
Bayraktar TB3 SİHA yerli motor ile rekor irtifaya çıktı | Video 01:38
Bayraktar TB3 SİHA yerli motor ile rekor irtifaya çıktı | Video 03.05.2024 | 08:35
Google uygulamalarını doğrudan App Gallery’den indirebildiğiniz telefon: Huawei nova 12s 10:23
Google uygulamalarını doğrudan App Gallery'den indirebildiğiniz telefon: Huawei nova 12s 29.04.2024 | 18:52
TCG İstanbul, yüzde 80 yerlilik oranıyla Mavi Vatan’da görev alıyor | Video 08:02
TCG İstanbul, yüzde 80 yerlilik oranıyla Mavi Vatan’da görev alıyor | Video 24.04.2024 | 15:10
ASELSAN EJDERHA Elektronik harpte fark oluşturacak | Video 03:13
ASELSAN EJDERHA Elektronik harpte fark oluşturacak | Video 24.04.2024 | 15:11
BM Yapay Zeka Danışmanı Sahota: “Yapay zekada Türkiye büyük sıçrama yaparak, diğer ülkelerin önüne geçecek” | Video 10:04
BM Yapay Zeka Danışmanı Sahota: “Yapay zekada Türkiye büyük sıçrama yaparak, diğer ülkelerin önüne geçecek” | Video 17.04.2024 | 12:18
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video 03:16
ASELSAN’ın geliştirdiği AESA Uçak Burun Radarı F-16’ya takıldı | Video 26.03.2024 | 12:33
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 07:30
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 23.03.2024 | 09:58
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 01:10
Milli muharip uçak KAAN yeni boyasıyla | Video 19.03.2024 | 16:10
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 00:52
Japon firmanın “Kairos” roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti | Video 13.03.2024 | 10:42
MSB HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı | Video 01:08
MSB HİSAR-O’nun yeni görüntülerini paylaştı | Video 03.03.2024 | 12:30
Bayraktar AKINCI’dan Çakır’la tam isabet | Video 01:22
Bayraktar AKINCI’dan Çakır'la tam isabet | Video 01.03.2024 | 12:37
Bayraktar Akıncı’dan ’Çakır’la tam isabet | Video 01:30
Bayraktar Akıncı’dan 'Çakır'la tam isabet | Video 01.03.2024 | 11:24
Güneşin suçu yok ekrana güvenmek şart 05:53
Güneşin suçu yok ekrana güvenmek şart 29.02.2024 | 07:00
TUSAŞ’tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı | Video 00:25
TUSAŞ’tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı | Video 28.02.2024 | 10:53
Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya’ya dönüş yaptı | Video 09:30
Axiom Mission 3 mürettebatı başarılı uzay görevinden Dünya'ya dönüş yaptı | Video 28.02.2024 | 08:22
KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video 01:45
KAAN, Gök Vatanı ile buluştu | Video 21.02.2024 | 13:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA