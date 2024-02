Güneşin suçu yok ekrana güvenmek şart 29.02.2024 | 07:00 Açık havada çalışma keyfini altüst eden şeylerden biri güneş ışığıdır Aslında bu konuda kullanıcılar güneşe kızsa bile, asıl sorumlu olan ekran tasarımıdır. Tablet ya da dizüstü bilgisayarın ekranında yansımaları önleyecek yeteneğe ihtiyaç var. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pandemi sonrasında insanlar fırsat bulduğu her an açık havada çalışmak, yemek yemek ve sohbet etmek istiyor. Güneşin sağlıklı etkisini, yazın denizi, güneşi sonuna kadar keyfini çıkarıyor. Bu sırada güçlü bir yol arkadaşına ihtiyaç duyuyor.



HUAWEI MatePad Air PaperMatte'i ekran yüzeyi, geleneksel cam elyaf ve plastik gibi alternatiflere göre üretilmesi daha zor ve daha maliyetli olan ultra ince cam elyaftan yapılıyor. İnceliğinin her çantaya kolayca sızması için 6,4 mm kalınlığında olduğunu ve 508 gram ağırlığında olan tablet, gizli anteni ve düz yüzey tasarımıyla kadın ve erkek çantalarına kolayca dahil oluyor . Bu incelik sadece taşıma kolaylığı sağlamıyor, kağıt benzeri deneyimin kullanıcıya kullanım kolaylığı sunuyor. Gözleri rahatlatan ekran, zahmetsiz bir görüntüleme ve yazma deneyimi sağlıyor. İsterseniz evin içinde, balkonda ya da bahçede içeride ya da dışarıda parlak ve loş koşullarda öğrenmeyi ve bir tablet üzerinde çalışmayı daha memnun edici hale getiriyor.



GÖZ SAĞLIĞI VE KAĞIT DENEYİMİ

Diğer tabletlerle karşılaştırmak yerin kağıt deneyimiyle HUAWEI MatePad Air PaperMatte benzerliklerini ortaya koymak daha mantıklı. Elinize aldığınızda her koşulda örüntüleme ve yazma deneyimi sağlamak için yenilikçi PaperMatte Ekran özelliklerini sunuyor. Günün her anında ve her yerde okurken göz sağlığınızı koruması, sanki kağıt üzerine kalemle yazıyormuşcasına bir konfor sunması kullanıcıyı doğal olarak etkiliyor. Diyelim gündüz saatlerinde uçağa ya da vapura bindiniz çalışırken güneş ışığının sizi ziyaret etmesi olası bir durum. Ancak PaperMatte'i diğerlerinden ayıran o sırada sunduğu deneyim oluyor. Üstelik not alırken kağıda benzer deneyiim yazmayı kolaylaştırıyor.

Tabletin üretim süreci de dikkat çekici. Düşünün yüz milyonlarca nano ölçekli dokuyu piksel dağılımıyla eşleştirmek için tablette piksel düzeyinde hassas bir eşleştirme işlemi uygulanıyor. Nakış nakış işlendi desek yeridir. Ayrıca, yansıyan ışığın gözü rahatsız etmesini önlemek için her yapının açısı titizlikle tasarlanıyor. Aslında arı kovanı gibi karmaşık tasarım, ekrana parlama önleyici özellikler kazandırarak net, parlak ve düzgün bir görüntü oluşmasını sağlıyor.



PEKİ BUNU NASIL YAPIYOR?

En önemlisi yansımayı önleyen gözleri rahatlatan teknolojinin arkasındaki sebep nedir? Gözleri rahatlatan ekran, zahmetsiz bir görüntüleme ve yazma deneyimi sağlıyor. Bu ister içeride ister dışarıda hem parlak hem de loş koşullarda öğrenmeyi ve bir tablet üzerinde çalışmayı daha verimli hale getiriyor. PaperMatte, yenilikçi bir parlama önleyici ekran ile elektronik cihazları kullanırken yaygın olan aşırı ekran parlaması sorununu ele almaktadır. PaperMatte ekranın ayna cam yüzeyinde yüz milyonlarca küçük yapı oluşturmak için nano düzeyde parlama önleyici aşındırma teknolojisini kullanarak, çevresel ışık parazitinin yüzde 97'sini ortadan kaldırır ve kristal netliğinde bir görünüm sağlıyor. Eğlence, eğitim ve ofis ihtiyaçlarınız için ideal olan HUAWEI'nin tescilli çok katmanlı difüzyon teknolojisi, ekranın sürekli olarak net, parlak ve eşit kalmasını sağlarken yumuşak ve rahatlatıcı bir görünüm oluşturuyor.



Oyuncular için özel ekran hazırlığı

Oyun oynarken, film izlerken veya yüksek grafik gerektirmeyen işlerde ihtiyacınız olduğu kadar ve kullanımınıza göre 30 ile 144 Hz arası yenileme hızı aralığında çözüm sunuyor.



Ekrana yakından baktığınızda özellikler kullanıcının konfor beklentisine doğru yanıt veriyor.

yrıca, belirli oyunlarda çözünürlüğü artıran ve daha yüksek yenileme hızıyla daha akıcı ve daha kararlı bir oyun deneyimi sağlayan "SuperRender" oyun motoru da bulunuyor. 144 Hz HUAWEI FullView Ekran, HUAWEI M-Pencil ile sorunsuz bir şekilde çalışarak el yazısı veya çizim yaparken gecikmeyi neredeyse sıfıra indiriyor. Aynı zamanda HUAWEI MatePad Air PaperMatte için Akıllı Manyetik Klavye, ön ve arka tarafı tamamen kaplıyor. Manyetik eşleştirme, kesintisiz şarj, sezgisel ses girişi ve 40'tan fazla kısayol tuş kombinasyonu gibi HUAWEI akıllı klavyenin özelliklerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda çıkarılabilir olması sayesinde iş ve yaratıcılıktan eğlenceye kadar çeşitli senaryolar için uygun hale geliyor.



PC'de çalışmaktan farkı yok

Elinizde tablet olsa da PC uygulamalarını kullanmak size hız ve zaman kazandırıyor. Kullanıcılara tanıdık PC masaüstü uygulamalarına erişim sağlayan PC App Engine teknolojisi sayesinde artık bir tablet üzerinde çalışmak giderek yaygınlaşıyor. HUAWEI MatePad'in pencere gezdirme, pencere yakınlaştırma, dokunmatik etkileşimler, klavye ve fare etkileşimleri gibi özellikleri, bir tablette üretken kalmayı kolaylaştırıyor.

HUAWEI Notes, HUAWEI tarafından geliştirilen profesyonel bir not alma uygulaması. HUAWEI M-Pencil ile çalışmak üzere tasarlanmış bir dizi gelişmiş özelliğe sahip. HUAWEI Notes ayrıca not almayı kolaylaştırmak için bölünmüş ekran notları, 15x tuval yakınlaştırma, dokunarak açılan Hızlı Notlar, kendi geliştirdiği fırçalar ve basınca duyarlı silgi gibi çok çeşitli gelişmiş özelliklerle birlikte geliyor. Bölünmüş ekran notları, Çoklu Pencere ve çok segmentli kayıt ile çoklu görevler de kolaylaşıyor. Yani bir yandan videoları düzenlerken bir yandan mesajları göndermeye devam edebilirsiniz.