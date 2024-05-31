Hayatı anlık yaşayanlar için yeni amiral gemisi göreve hazır 31.05.2024 | 11:12 Akıllı telefonlar amiral gemisi rekabetine yeniden başlayan Huawei Pura 70 Ultra modeliyle rakiplerine gözdağı veriyor. Cihaz bir sürat teknesini, ağaca hızla tırmanan bir kediyi, vapurda havaya attığınız simidi yutan martının hareketlerini yakalayacak hıza sahip. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akıllı telefonların profesyonel testleri sizin için bir fikir verebilir. Ancak yine de asıl önemlisi hayatı anlık yaşarken akıllı telefonun size ne kadar uyum sağladığı daha önemli hale geldi. Amiral gemisi telefon denilince beklentiler artıyor. Artık amiral gemisi olunca vasat ya da ortalama özellikler değil, doğrudan size üst düzey yetenekler kazandıracak cihaz öne çıkıyor. Huawei Pura 70 Ultra modeli markanın P serisinin mirasını devralıyor. Üstelik ortaya çıkan cihazın önceki cihazlara göre farkı kamera, pil, performans, kurulum ve hızlı uyumla karşımıza çıkıyor. Hemen aklınıza ilk takılacak sorulardan birini yanıtlayarak başlayalım. Cihazda uygulamalar artık doğrudan cihaza kuruluyor. Tüm Google uygulamaları, YouTube, Spotify, Uber, Whatsapp, Instagram, haritalar gibi onlarca uygulama sorunsuz ve hızla telefona kuruluyor. En son işletim sistemi sürümü EMUI 14.2 kurulduğundan emin olmak yeterli.

HAYAT KAMERAYI BEKLEMEZ SİZ YAKALAYIN

Huawei Pura 7O Ultra modelini kullanırken üçgen kamera formu ve kamerada en belirgin özellik olarak hız öne çıkıyor. Bir amiral gemisi telefonun kamerası özel test koşullardaki yeteneği ile değil, günlük hayat içerisindeki beklentilere karşılık verip veremediğine bakmak şart. HUAWEI Pura 70 Ultra'nın 163 puanla DXoMark testlerinin lideri olmasını bir unutsanız bile yaşadığınız her an bunu size hatırlatıyor.

Vapurda simitleri yakayan martı, bir anda yerden fırlayıp ağaca tırmanan kedi sizi beklemez. HUAWEI Pura 70 Serisi'nde desteklenen Ultra Hızlı Anlık Görüntü, kameranın donanım yeteneklerini özel AI yazılım algoritmaları ile birleştiriyor. Bunu yaparken çektiğiniz fotoğrafın en iyi anını hiç titremeden yakalıyor. Kamera sensöründe aynı görüntünün uzun ve kısa pozlamada yakalanıp birleştirilmesiyle, görüntü HUAWEI XD Hareket Motoru tarafından akıllıca ince ayarlanarak tam görkemiyle net ve keskin bir görüntü elde ediliyor. Yani uzun anlatımın kısası karşınızda net bir görüntü ortaya çıkıyor. Ana kamerayı kullanarak, özellikle oyun oynarken evcil hayvanlarınızı yakından çekebilirsiniz. Yaramaz kedinize söz anlatmak zordur. Tıpkı haylazlık seven küçük çocuğunuz gibi size sürpriz yapmayı severler.

İşte böyle anlarda Pura 70 Ultra kamerası amiral gemisi hakkını veriyor. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi, köpeğinizle bir oyun başlatmaya yönlendirin ve siz kameranızı hazırda tutun. Köpek havada zıplarken deklanşöre basarak anı yakalayın.

ANI YAKALAYAN SİZ OLUN

HUAWEI Pura 70 Ultra'nın ana kamerasını kullanarak, büyük hızla geçen bir elektrikli otomobili ya da simidi havada yakalayıp giren martıyı 1x zoom, 10m-20m mesafede çekim yaparken, hareketli görüntünün çekimini yapabilirsiniz. Geri çekilebilir kamera yapısının motor sesi ve lens hareketleri, geleneksel fotoğrafçılık sürecini anımsatarak fotoğraf çekimine bir ritüel duygusu kattığını söyleyebiliriz.

HUAWEI Pura 70 Pro ve HUAWEI Pura 70 Ultra, uzun mesafe kaydırmalı esnek odak destekleyen yeni Ultra Aydınlatma Makro Telefoto Kamerası ile donatılmış. Ultra Aydınlatma Süper Makro özelliği ile kullanıcılar, net odakla 5 cm'ye kadar yakın görüntüler

çekebilir, 35x zoom süper makro özelliği ile mikroskobik detayları net bir şekilde görebilirsiniz. Telefoto zoom ayrıca büyük bir F2.1 diyafram açıklığına sahip ve ışık miktarını artırarak fotoğrafların netliğini koruyor. Bunu masadaki harika bir yemeğin fotoğrafını paylaşmak için ya da çiğ tanesi düşmüş çiçeğin yapraklarını çekerken kullanabilirsiniz.

HUAWEI Pura 70 Serisi, selfie'lerinize daha fazla derinlik ve detay ekleyen 13MP Ultra Geniş Açı Ön Kamera ile donatılmıştır. Selfie kamerasının daha geniş açısı ile tripod veya yabancılardan yardım isteme gereksinimi olmadan fotoğraf çekmenize yardımcı oluyor.

EKRAN NETLİĞİ GÜNEŞ ALTINDA BİLE HAZIR

Her ışık koşulunda yansımaları ortadan kaldırarak iyi bir ekran görünü mü için HUAWEI Pura 70 Serisi X-True Ekran ile kullanıcıyı memnun ediyor. Ultra Yüksek Çözünürlüklü ekran teknolojisi, kullanıcının ilgisini çeken canlı ve net görseller üretiyor. 460 ppi piksel yoğunluğu ve maksimum 2500 nits parlaklık ile kullanıcılar, her türlü aydınlatma koşulunda etkileyici ve büyüleyici renklerin ve görüntülerin keyfini çıkarabiliyor. Ekran ayrıca, ışık ve karanlık arasındaki yarı gölgeleri sergileyen AI HDR yüksek dinamik ekranı destekler ve görsel etkiyi artırıyor. Ekran statik durumda olduğunda, tam ekran EOD 1Hz düşük güç tüketimi ekranını destekliyor ve ekran açık olduğunda güç tüketimini azaltıyor. Bu da pil tüketiminde cimri davranan cihaz karşımıza çıkarıyor.

Kunlun camın sağlamlığını deneyimlemek için, akıllı telefonunuzla bir düşme testi yapanları korkutmuyor. Ben bu testi yapmaya korksam bile sakarlığım dolayısıyla sağlamlığı test etme şansı buldum. Ayrıca uzun pil ömrü eğer uzun ve yüksek kalite video çekimi yapmadıysam 2'inci günü rahat görmemi sağlarken ve 100 Watt gücündeki hızlı şarj özelliği de kısa sürede bağımlılık halini alıyor.