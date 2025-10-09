Video Haber Almanya’dan sipariş edilen Togg otomobilleri trenle Avrupa’ya gidiyor | Video
09.10.2025 | 12:51

Türkiye’de üretilen Togg otomobilleri, Almanya’daki sahiplerine teslim edilmek üzere Gebze’den trenle yola çıktı. Togg yüklü trenler dün gece Avrasya Tünelinden geçerek Bulgaristan’a ulaştı.

Türkiye'nin iktisat tarihinde bir ilk yaşandı, yerli üretim elektrikli otomobiller Almanya'daki müşterilerine teslim edilmek üzere Edirne'den çıkış yaptı. Avrupa'ya ihraç edilen yerli otomobil Togg'ları taşıyan tren, Marmaray hattından geçerken görüntülendi. Marmaray'dan geçerken görüntülenen vagonlar dolusu Togg, İstanbul üzerinden Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşarak Türkiye'den çıkış yaptı.

Vagonlardaki araçların büyük çoğunluğunu T10X modelleri oluştururken, sedan tarzı T10F modelinden de trende yer alması dikkat çekti. Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovenya ve Çekya üzerinden geçerek araçların 14 Ekim Salı günü Almanya'ya ulaşması planlanıyor.

İHRACAT TRENİ MARMARAY HATTINI KULLANARAK AVRUPA'YA İLERLİYOR
Marmaray hattı (Halkalı–Gebze Banliyö Tren Hattı), gece 00.30 ile 05.00 saatleri arasında yük taşımacılığına açılıyor. Bu saatlerde kaydedilen görüntülerde, trenlere yüklenen Togg'ların İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na taşındığı görülüyor. Taşıma sırasında, Marmaray'ın tüp geçidi de aktif olarak kullanılıyor. Araçlar, Boğaz'ın altındaki bu stratejik geçidi geçerek Avrupa Yakası'na ulaşıyor ve yolculuklarına devam ediyor. TOGG yetkilileri ise araçların Salı günü Almanya'da olacağını doğrulayarak, teslimat planlamasının henüz netleşmediğini belirttiler. Vergi avantajları sebebiyle Türkiye'den daha hesaplı anahtar teslim fiyatı ile Almanya'da satılan araçlar, dünya markası elektrikli otomobiller ile çetin bir rekabet yarışında büyük ilgi görüyor. Avrupa'daki Türkler kadar, Almanlarında yakından ilgilendiği Türk otomobilleri, yazılım üstünlüğü, renk zenginliği ve Euro NCAP üst seviye başarısı ile de Avrupa'da çok konuşuluyor. TOGG Ekim ayından itibaren bu yıl her ay 200 araç teslim edilecek şekilde planlama yapıyor. 2025 yılı sonunda ihracat edilen TOGG sayısının bin adedi aşacağı öğrenildi.

