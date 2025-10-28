Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay'ın tüm özellikleri | Video

28.10.2025 | 15:17

Türkiye'nin 100 yıllık hayali olan milli ana muharebe tankı Altay, artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giriyor. Seri üretim hattından çıkan Yeni Altay tankının teslimi ile BMC Ankara Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin resmi açılış töreni bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Kahramankazan'da gerçekleştiriliyor. Yerli savunma sanayiinin en büyük adımlarından biri olarak öne çıkan Yeni Altay, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye çıkaracak.