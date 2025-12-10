Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
10.12.2025 | 13:00
Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.
