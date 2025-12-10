Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video
10.12.2025 | 10:13
Adana'da otobüs sürücüsünün diğer minibüs sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis sürücülere ceza yazdı birinin de ehliyetine el koydu.
Aynı videoda yer alan 01 M 0129 plakalı aracın sürücüsü H.C.A. hakkında ise saygısızca araç kullanmaktan işlem yapılarak 993 TL idari para cezası kesildi.
