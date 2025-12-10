Video Yaşam Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video

Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video

10.12.2025 | 10:13

Adana'da otobüs sürücüsünün diğer minibüs sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis sürücülere ceza yazdı birinin de ehliyetine el koydu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesinde meydana geldi. İki sürücü caddede ilerlerken yol verme meselesi yüzündün sürtüştü. Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü, minibüs sürücüsünü takip etmeye başladı. Bir süre sonrada özel halk otobüsü sürücüsü, minibüse arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Bu anlar da caddede ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri bu görüntüler üzerine harekete geçti. Polis görüntülerde yer alan 01 J 0370 plakalı aracın sürücüsü B.Y. ve 01 M 0129 plakalı aracın sürücüsü H.C.A.'ye ulaştı. Polis B.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında saygısızca araç kullanmak, araçtaki gereçleri usulüne uygun kullanmamak, sürücünün fizyolojik veya psikolojik durumunun sürücülüğe elverişli olmadığı kanaatine varılması, Psikoteknik belgesi olmadan ticari araç kullanmak suçlarından çok sayıda ihlal belirleyip 10 bin 486 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün davranışlarının trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürmesi nedeniyle ehliyetine el konuldu.

Aynı videoda yer alan 01 M 0129 plakalı aracın sürücüsü H.C.A. hakkında ise saygısızca araç kullanmaktan işlem yapılarak 993 TL idari para cezası kesildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 00:56
Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 10.12.2025 | 10:13
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de metrobüs yangını! | Video 00:43
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de metrobüs yangını! | Video 10.12.2025 | 09:16
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 09:03
Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 04:38
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı! Yurt dışına kaçma planı çöktü | Video 10.12.2025 | 08:53
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 00:54
Tefecilere 52 ilde eş zamanlı operasyon: 179 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:53
Küçükçekmece’de metrobüs yangını | Video 00:17
Küçükçekmece'de metrobüs yangını | Video 10.12.2025 | 08:53
Hatay’da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 00:58
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 6 yaralı | Video 10.12.2025 | 08:40
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 01:42
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon: 42 gözaltı | Video 10.12.2025 | 08:35
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 00:40
Yasadışı bahis platformuna operasyon! 2 milyar liralık işlem hareketi | Video 09.12.2025 | 13:18
İzmir Büyükşehir işçileri: Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek | Video 05:28
İzmir Büyükşehir işçileri: "Arkadaşlarımız işe dönünceye dek mücadele sürecek" | Video 09.12.2025 | 13:18
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 01:14
Ümraniye’de zehir tacirine baskın kamerada | Video 09.12.2025 | 13:18
Kayseri’de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 01:51
Kayseri'de dehşet! Kendi karısını öldürmeye geldi, görevlinin karısını öldürdü | Video 09.12.2025 | 13:18
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 00:48
Samsun’da tır şoförü ile vatandaşlar arasında gerginlik | Video 09.12.2025 | 13:17
Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video 00:48
Tır şoförü ile vatandaş arasında gerginlik kameraya böyle yansıdı | Video 09.12.2025 | 12:46
Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video 00:45
Sağlıkta usulsüzlük yapanlara Hatay merkezli 41 ilde operasyon | Video 09.12.2025 | 12:45
Nevşehir’de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi | Video 01:06
Nevşehir’de asayiş uygulaması: Bin 465 şahıs kontrol edildi | Video 09.12.2025 | 11:49
İstanbul TEM Otoyolu’nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 02:46
İstanbul TEM Otoyolu'nda sıkışmalı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 09.12.2025 | 11:35
Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video 12:52
Son depremler ne ifade ediyor? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy değerlendirdi | Video 09.12.2025 | 11:28
Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video 02:31
Direksiyon hakimiyetini kaybedip ortalığı birbirine katan sürücüyü böyle darp ettiler | Video 09.12.2025 | 10:48
Isparta’da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 00:39
Isparta'da motosiklet otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 09.12.2025 | 10:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY