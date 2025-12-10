Yol verme kavgasında sürücülere ceza kesildi, birinin ehliyetine de el konuldu | Video 10.12.2025 | 10:13 Adana'da otobüs sürücüsünün diğer minibüs sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis sürücülere ceza yazdı birinin de ehliyetine el koydu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesinde meydana geldi. İki sürücü caddede ilerlerken yol verme meselesi yüzündün sürtüştü. Bu sırada özel halk otobüsü sürücüsü, minibüs sürücüsünü takip etmeye başladı. Bir süre sonrada özel halk otobüsü sürücüsü, minibüse arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Bu anlar da caddede ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri bu görüntüler üzerine harekete geçti. Polis görüntülerde yer alan 01 J 0370 plakalı aracın sürücüsü B.Y. ve 01 M 0129 plakalı aracın sürücüsü H.C.A.'ye ulaştı. Polis B.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında saygısızca araç kullanmak, araçtaki gereçleri usulüne uygun kullanmamak, sürücünün fizyolojik veya psikolojik durumunun sürücülüğe elverişli olmadığı kanaatine varılması, Psikoteknik belgesi olmadan ticari araç kullanmak suçlarından çok sayıda ihlal belirleyip 10 bin 486 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün davranışlarının trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye düşürmesi nedeniyle ehliyetine el konuldu.Aynı videoda yer alan 01 M 0129 plakalı aracın sürücüsü H.C.A. hakkında ise saygısızca araç kullanmaktan işlem yapılarak 993 TL idari para cezası kesildi.