Eşini öldürmeye gidip başka bir kadını katletmişti! Tehdit ve darptan aylarca ceza almış
10.12.2025 | 12:31
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelerek, bina görevlisinin karısını öldüren emekli başçavuşun daha önce Kıbrıs'ta eşini tehdit ettiği için 4 ay, kayınvalidesini dövdüğü için de 2 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
