Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı | Video

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Tüm şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

