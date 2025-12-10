Son Dakika: Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı | Video

10.12.2025 | 11:14

Son dakika haberi... İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet bürosundan çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. O soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 12’ye yükseldi. Tüm şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.