MKE'den TSK'nın keskin gözlerine iki yeni keskin nişancı silahı | Video 20.10.2025 | 10:38 Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) güvenlik güçlerinin ihtiyaçları kapsamında iki yeni keskin nişancı silahını 1 yıl gibi kısa bir sürede üretti. MKE tarafından üretilen MKE-408 Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı silahı olarak ortaya çıkarken yarı otomatik keskin nişancı silahı KNT-859 ise ilk kez görüntülendi.

Türkiye'ye uygulanan ambargolar ve dışa bağımlılık, yerli ve milli imkanlarla silah geliştirme ihtiyacını her zamankinden daha kritik hâle getirdi. Bu kapsamda Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği MKE-408 ve yarı otomatik keskin nişancı tüfeği KNT-859'u ilk kez İhlas Haber Ajansı görüntüledi.

"SİLAHIMIZIN TÜRKİYE DE ÜRETİMİ OLMAMAKLA BİRLİKTE DÜNYADA BİRKAÇ TANE MUADİLİ BULUNMAKTADIR"

KNT-859 keskin nişancı tüfeğinin 8.59 milimetre kalibreye sahip yarı otomatik sistemle çalışan Türkiye'nin ilk keskin nişancı tüfeği olduğunu söyleyen MKE Silah Fabrikası AR-GE Müdürü Cengizhan Türk, "Silahımız 1500 metre etkili menzile sahip kısa çarpmalı gaz piston sistemiyle döner başlık kilitlemeli mekanizmaya sahiptir. Silahımızın namlu boyu 27inç olup, dağılımı en fazla 1 MOA'dır. 7.2 kilogram ağırlığında olan silahımız 10 fişek kapasiteli şarjöre sahiptir. Silahta bastırıcı kullanımında imkan veren gaz ayar sistemi mevcuttur. Kullanıcılara daha hassas atış imkanı veren çok fonksiyonlu çatal ayak sistemi, ayarlanabilir tetik sistemi, ayarlanabilir yanaklık ve dipçik tabanı sistemi ve bununla birlikte teleskopik olarak ayarlanabilen dipçik sistemine sahiptir. Türkiye de üretimi olmamakla birlikte dünyada birkaç tane muadili bulunmaktadır" diye konuştu.

Çok kısa bir sürede çalışmalarını sonuçlandırdıklarını söyleyen Cengizhan Türk, "2024 yılı başlarında tasarım süreçlerine başlanan silahımızın yaklaşık 6 aylık süreç içerisinde tasarım süreçleri tamamlanmıştır. Tasarım süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilk prototiplerin üretimine 2024 yılı ortalarında başlanmış, 2024 yılı sonu itibari ile de prototipler ortaya çıkartılarak performans testlerine başlanılmıştır. 2025 yılı başlarında pilot kafile üretimlerine başlanıp tamamlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN MENZİLLİ KESKİN NİŞANCI SİLAHI MKE-408

Türkiye'nin en uzun menziline sahip olan MKE-12 keskin nişancı silahından bahseden kıdemli tasarım mühendisi olarak görev yapan Mehmet Sertaç Karagöz, "Makine Kimya Endüstrisi silah sektöründe çok gelişmiş bir durumda. Bu daha önceki Bora-12 olsun, KN-12 olsun veyahut da KNT gibi keskin nişancı tüfeklerinden elde etmiş olduğumuz tecrübeleri de katarak şu anda Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeğini geliştirdik, MKE-408. 408 olmasının adı kalibresinden geliyor. Nokta 408 dediğimiz bir kalibre mühimmat kullanır. Bir diğer adıyla 10.36 milimetre mühimmat kullanır ve bu mühimmatla beraber silahımızın da tasarımının etkisiyle 2 bin 200 metreye kadar nokta atış yapabilen bir keskin nişancı tüfeğidir" açıklamasında bulundu.

AĞIRLIĞI SADECE 9,5 KİLO

MKE-408'i benzer tüfeklerden ayıran özelliklerinden bahseden Karagöz, "MKE-408'in başlıca dünyadaki muadillerinden en öne çıkaran özelliklerinden bir tanesi ağırlığı. Yaklaşık 9,5 kilogram boş ağırlığa sahip bir keskin nişancı tüfeğidir. Bu kalibrede ve bu menzile göre bu ağırlık oldukça iyi bir değer sunmaktadır bizlere. Diğer özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, tasarımda özellikle alev gizliyen bölgesinde namlu freni dediğimiz tasarım çalışmalarımızla, geri tepmeyi oldukça azaltmış durumdayız ve bu sayede de keskin nişancılıkta hedeften gözümüzü kaçırmadan ya da silahın herhangi bir tepmesinden rahatsız olmadan kullanıcı rahatlıkla atışlarını yapabilmektedir. MKE- 408 silahımız yüzde 100 makine kimya endüstrisi silah fabrikası tarafından tasarlanmış olup aynı zamanda yine yüzde 100 kendi fabrika imkanlarımız bünyesinde üretilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

"6 AY GİBİ BİR SÜREDE TASARIMIMIZI VE ÜRETİMİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

MKE-408'in tasarım ve üretim sürecinde çok hızlı hareket ettiklerini söyleyen Karagöz, "2024'ün ortalarında biz tasarım sürecimize başladık. Tasarım sürecimizi hızlıca bitirdik ve bunun akabinde 2024'ün sonunda ilk prototip üretimlerimizi tamamladık ve fonksiyon atışlarımızı gerçekleştirdik ve şu anda da halihazırda tasarım doğrulama faaliyetlerimiz için pilot kafile üretimlerimiz devam etmektedir. Yani 6 ay gibi bir sürede tasarımımızı ve üretimimizi hızlı bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA BU KALİBREDE BİR KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ YAPILABİLİR OLDUĞUNU VE TASARLANABİLİR OLDUĞUNU GÖSTERMİŞ OLDUK"

Kalibre olarak çalışılması zor olan bir silah olduğuna dikkati çeken Karagöz, "Kalibresi özel bir kalibre. NATO standardı olmayan bir kalibre. Bu sebeple zaten çalışması pek mümkün olmayan bir silah. Tabii biz makine kimya endüstrisi olarak bu alanda en önde olan kuruluşlardan biri olduğumuz için bu kabiliyetimizi fazlasıyla kullandık. Bu sayede de Türkiye'de ilk defa bu kalibrede bir keskin nişancı tüfeği yapılabilir olduğunu ve tasarlanabilir olduğunu göstermiş olduk. Dünyada tabii ki bu silahın muadilleri var. Dünyada bu kalibreyi kullanan silahlar mevcut. Lakin bu gövdede 408 kalibre mühimmatla çalışan ve 9.5 kilogram bandında üretim yapabilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir" dedi.