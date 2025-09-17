TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı | Video 17.09.2025 | 10:57 Milli teknoloji hamlesinin en büyük sahnesi TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. 5 gün boyunca teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, deneyim alanları, sergi ve atölyeler gibi dopdolu birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festival 17-21 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar yerli ve milli ürünlerin bulunduğu standları gezerek yerli ve milli ürünlere yakından görecek.