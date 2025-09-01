Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14 Yalova'da Mavi Vatanda Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak TCG İçel (F-518) isimli istif sınıfı fırkateyn düzenlenen törenle suya indirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Altınova ilçesinde bulunan tersanede yapımı tamamlanan TCG İçel isimli fırkateyn törenle suyla buluşturuldu. MİLGEM 6-12'nci İstif Sınıfı Fırkateynlerin Tedariki Projesi çerçevesinde yapılan sekizinci gemi olan TCG İçel, helikopter ve insansız hava araçlarının gece ve gündüz iniş ve kalkışlarına uygun olarak dizayn edildi. TCG İçel, üzerindeki imkan ve kabiliyetlerle keşif, karakol, denizaltı savunma harbi, deniz üstü savunma harbi, hava savunma harbi, deniz hava harekatı, elektronik harp, asimetrik tehditlere karşı ön savunma, arama kurtarma görevleri, kıyı sularında deniz nakliyatını korunması, denizde terörist faaliyetlerin takibi ve önlenmesi, amfibi hareket kapsamında destek görevleri icra edecek.

"30'UN ÜZERİNDE ASKERİ GEMİ AYNI ANDA İNŞA EDİLİYOR"

Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanlığı Sistem ve Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, "Son zamanlarda gördüğümüz bütün savaşlar, çatışmalar hep bizim coğrafyamızda bizim çevremizde oluyor. Dolayısıyla bizlerin de savunma sanayiinde bu zorluklara karşı kendimizi geliştirmemiz, yeni ürünler geliştirmemiz, savunma sanayiini desteklememiz gerekiyor. Biz de Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu doğrultuda tüm alanlarda olduğu gibi özellikle Mavi Vatan için ihtiyaç duymak Deniz Kuvvetleri'mizin ihtiyaç duyduğu tüm platformlarıda son zamanlarda yoğun bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bunları Deniz Kuvvetleri'mize teslim etmek için gayret sarf ediyoruz. Belkide dünyada sayılı ülkelerin yapabileceği bir şeyi şu anda yapıyoruz. Askeri ya da sivil, tüm tersanelerimizde 30'un üzerinde askeri gemi şu anda aynı anda inşaa ediliyor. Bu büyük bir gurur vesilesi, bunu başarabiliyoruz" diye konuştu.

"MİLGEM İLE ASKERİ GEMİ YAPMAYI ÖĞRENDİK"

MİLGEM Projesi'nin 2004 yılında alınan bir Milli Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla başladığını kaydeden Şeker, "Hazırlık sürecine gidersek en az 25 yıllık süreçten bahsediyoruz. Denizcilik sektöründeki askeri gemi sanayii ile ilgili aslında en önemli başlangıç noktası orası oldu. MİLGEM bir şekilde bizim lokomotif projemiz diye bakabiliriz. MİLGEM ile beraber aslında hep beraber askeri gemi yapmayı öğrendik. Sadece bir platform inşa etmedik. Bu platformla beraber insan kaynağını da geliştirdik" dedi.

"TÜM SAVAŞ SİSTEMLERİNİ DE MİLLİ VE YERLİ OLARAK YAPABİLİYORUZ"

TCG İçel'in sadece bir platform olmadığını kaydeden Şeker, üzerinde savaş sistemlerinin de olduğunu belirterek, "Bu savaş sistemlerinin tamamını yerli olarak yapabiliyoruz. Bunu başarabilen nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Gemimizi yapıyoruz, üzerindeki tüm savaş sistemlerini de milli ve yerli olarak yapabiliyoruz. Bu da bize büyük bir avantaja sağlıyor" ifadesini kullandı.

"İHA SEKTÖRÜNDE DÜNYADA PAZAR PAYININ YÜZDE 65'İNİ BİZ SAĞLIYORUZ"

Yeni projeleri de hayata geçireceklerini söyleyen Şeker, insansız sistemlerim önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye olarak biz insansız hava araçlarında, gerek silahlı, gerek silahsız, çok önemli bir mesafe kat ettik. Bugün İHA sektöründe dünyada pazar payının yüzde 65'ini biz sağlıyoruz. Bu gurur verici bir şey, başarı. Biz bu başarımızı insansız deniz araçlarına, insansız deniz altıya ve aynı zamanda insan kara araçlarına da taşımak istiyoruz. Bu alanda da önemli başarılar elde ettik. 4 tersanemiz birbirleriyle rekabet ederek insansız deniz aracın yapıyorlar."

Şeker, insansız kamikaze deniz aracı ve insanız denizaltının yapımı için çalışmalara başladıklarını söyledi. Şeker, TF-2000 Hava Savunma Muhribi Projesinin de sözleşmesinin yakın zamanda imzalanacağını ifade etti. Şeker, dost ve müttefik ülkelere de gemi ihraç ettiklerini, şu anda bu sayının 4 ülke olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından gemiyi temsili suya indirilmesi gerçekleştirildi. Gemi tamamen suya inmesinin 24 saat süreceği bildirildi.

Öte yandan törene Vali Hülya Kaya, Savunma Sanayii Başkanlığı İhsan Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da katıldı.