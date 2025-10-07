GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video
ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen GÖKSUR Sisteminin atışlı testi Sinop'ta başarı ile icra edildi. İlk defa arayıcı başlıklı füze kullanılan atış testinde satıha yakın uçan yüksek hızlı hedef tam isabetle vuruldu. Atış, milli imkanlarla geliştirilen GÖKSUR 100-N VLS dikey atım sisteminden yapıldı.
GÖKSUR ürün ailesi; ASELSAN ve Tübitak SAGE tarafından su üstü platformların öz savunması için geliştirilen, özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlik sağlayan nokta hava savunma sistemi olarak dikkat çekiyor. Ayrıca GÖKSUR ile gemi üzerindeki füze savunma sistemlerinin modernizasyonuna katkı sağlanarak, Türkiye'nin milli savunma sanayii kabiliyetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
GÖKSUR'un deniz platformlarında kullanımı, özellikle satha yakın uçan seyir füzeleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve savaş uçaklarına karşı etkin bir savunma hattı oluşturuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 07.10.2025 | 14:37
11:03
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
03:00
Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video 18.09.2025 | 11:49
13:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video 17.09.2025 | 13:25
06:40
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'teki gösterisi nefesleri kesti | Video 17.09.2025 | 11:40
01:24
03:13
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
04:56
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 10.09.2025 | 10:00
01:01
SON DAKİKA | Sumud Filosu'na bir drone saldırısı daha 10.09.2025 | 07:17
00:31
Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı | Video 08.09.2025 | 16:05
00:19
06:34
21:53
07:13
Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14
02:31
00:24
08:00
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST Mavi Vatan'da açıklamalar | Video 28.08.2025 | 16:10
05:30
TEKNOFEST Mavi Vatan bugün kapılarını açıyor | Video 28.08.2025 | 13:11