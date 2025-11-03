Video Haber Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda | Video
Milli uydu

Milli uydu "FERGANİ FGN-100-D2" uzayda

03.11.2025 | 11:12

Tamamen milli imkanlarla geliştirilen aynı zamanda Türkiye’nin en büyük özel sektör uydusu olan FERGANİ FGN-100-D2, uzay yolculuğunu başarıyla tamamladı.Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemini bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak" dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım sabahı Türkiye saatiyle (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın 'Konumlandırma Takım Uydu Projesi" nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu. Türkiye'nin ilk özel sektör uydusu olan 104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi kapsamında uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23'te fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek görevine başladı.

İLK ADIM OCAK AYINDA ATILDI
Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kilogram ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletti.

1 GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAK
Fergani Uzay mühendislerinin milli imkanlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak.7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

TÜRKİYE'NİN UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
FGN-100-D2 yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Milli uydu, yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşınmış oldu.

'UYDUMUZ BAŞARIYLA UZAYA ULAŞTI'
Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden an be an takip edildi.Bayraktar, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada, "Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-d2 bugün itibariyla başarıyla uzaya ulaştı. FGN-100-d2 adlı uydumuz inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sisteminin bir test uydusu. Tümüyle Fergani'deki ekip arkadaşlarımız tarafından geliştirildi. Fergani Uzay 2022 yılında kurulmuştu bir anlamda ülkemizin uzay serüvenine destek olmak maksadıyla. Şu anda 135 kişiden oluşan mühendis arkadaşlarımızla yoluna devam ediyor. Bugün ikinci uydumuz uzaya erişti ve bu uydu ülkemizin uzaydaki bağımsızlığı adına küresel konumlama sistemi inşaa etmek üzere uzaya çıktı. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemini bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak" dedi.

'SIRADA YÖRÜNGE TRANSFER ARACI VAR'
Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay'ın çalışmalarına Yörünge Transfer Aracıyla devam edeceğini de söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde Fergani Uzay'daki ekip arkadaşlarımızın geliştirdiği Yörünge Transfer aracımız da (YTA) uçuşunu gerçekleştirecek. Yine ufak bir uyduyla test uydusu olarak geliştirmelerimize katkı sunacak. Bunun yanında arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma araçlarının tasarımına da devam ediyorlar. Tüm bu gelişmeler ışığında inşallah uzaydaki bağımsızlığımıza tüm dost ve kardeş coğrafyalar adına da önemli bir kabiliyete zaman içinde kavuşulmuş olacak. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." şeklinde konuştu.

