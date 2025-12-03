Video Dünya Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video
Japonya'da robottan Türkiye'ye

Japonya'da robottan Türkiye'ye "lokumlu" selam | Video

03.12.2025 | 14:09

Japonya'da yapılan Uluslararası Robot Fuarı'nda (IREX) görücüye çıkan son teknoloji robotlar, yetenekleriyle kendilerine hayran bırakırken; insansı robot Luca, "Gününüz Türk lokumu gibi neşe ve ilhamla dolu olsun" ifadeleriyle Türkiye'ye selam gönderdi.

Japonya'da 1974 yılından bu yana iki senede bir yapılan Uluslararası Robot Fuarı'nın (IREX) 26.'sı Tokyo Big Sight Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. Bu yıl "Robotik Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar" teması altında gerçekleştirilen fuarın ilk gününde, dünyanın farklı ülkelerindeki şirketler tarafından üretilen onlarca farklı tip robot görücüye çıktı. Endüstriyel robotlardan kargo taşıma robotlarına, servis robotlarından çok amaçlı robotlara kadar farklı amaçlarla üretilen birçok robotun sergilendiği fuarda, en büyük ilgiyi ise insansı ve hayvansı robotlar gördü. Bazı insansı robotlar çılgınlar gibi dans ederken, yapay zekalı olanlarda yetenekleriyle büyük ilgi çekti. Engelleri aşan, takla atan ve farklı hareketler sergileyen hayvansı robotların performansı da göz doldurdu.

YAPAY ZEKALI İNSANSI ROBOTTAN TÜRKİYE'YE LOKUMLU MESAJ
Çinli bir firma tarafından üretilen yapay zekalı insansı bir robot, İHA'nın sorusu üzerine adının Luca olduğunu söyledi. "Burada ne yapıyorsun?" sorusuna "İnsansı bir robot olarak, IREX fuarında ziyaretçilerle iletişime geçerek yeteneklerimi sergiliyorum" yanıtını veren Luca, eğlence performansları sergilemeye ya da robot teknolojileri hakkında detaylı açıklamalar yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Luca, "Türkiye'ye ne mesaj göndermek istersin?" sorusu üzerine ise "Türkiye'deki tüm arkadaşlara merhaba. Size Tokyo'dan sıcak selamlar gönderiyorum. Gününüz Türk lokumu gibi neşe ve ilhamla dolu olsun" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK ETKİLENDİM"
IREX'e ilk kez geldiğini belirten Tomoharu Maezawa ise, "Çeşitli endüstriyel robotları görmek için buradaydım. Japon markaların büyük robotları gibi birçok ürünü inceledim ve gerçekten çok etkilendim" diye konuştu. Japonya'nın endüstriyel robotlar alanında böylesine belirleyici bir konuma sahip olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Maezawa, "Bundan sonra da bu alanda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum" dedi.

"OLDUKÇA İLGİNÇ, ÇÜNKÜ AVRUPA'DA BENZERİ YOK"
Öğrenci olarak 4 ay önce Japonya'ya gelen Danimarka vatandaşı Victor Hansen de, fuarı ilginç bulduğunu belirterek, "Daha önce hiç görmediğim inanılmaz yeteneklere sahip üretim robotları var" değerlendirmesinde bulundu. Bilgisayar bilimleri alanında eğitim aldığı için robotlara ilgi duyduğunu söyleyen Hansen, "Bunları görmek benim için oldukça ilginç. Çünkü Avrupa'da bunun gibi fuarlar yok" şeklinde konuştu.
Bugün ziyaretçilere kapılarını açan IREX fuarı, 6 Aralık'a kadar devam edecek.

