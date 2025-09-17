TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda bu sabah başladı. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, TUSAŞ da yerini aldı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.