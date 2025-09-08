Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı | Video 08.09.2025 | 16:05 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yzb. Cengi Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının başladığını duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 8-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladığını bildirdi.

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"8-12 Eylül tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata; kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor."