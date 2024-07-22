Türkiye'nin gururu GÖKBEY, İngiltere semalarında | Video
Havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden "Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı. İngiltere'nin Farnborough kentinde düzenlenen fuara, uluslararası çok sayıda savunma ve havacılık şirketi katılıyor. Fuar kapsamında, yaklaşık 80 hava aracı gösteri uçuşları yapacak.Türkiye'nin milli hava araçlarından GÖKBEY de fuar kapsamında ilk kez yurt dışında uçuş gösterisi gerçekleştirecek. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen GÖKBEY, 22-26 Temmuz’daki etkinlik boyunca 4 uçuşa imza atacak. GÖKBEY, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirirken, fuar katılımcıları bu anları alkışlarla karşıladı.
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