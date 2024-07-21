Adana'da otomobil göle düştü; sürücü, eşi ve 2 çocuğu öldü | Video

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkıp, düştüğü Seyhan Baraj Gölü'nün dibinde çamura batan 01 JG 944 plakalı otomobile, su altı polisi ulaştı. Ekipler, Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Mete Aydoğmuş'un (13) da cansız bedenlerini araçtan çıkarttı. Çalışmalar sırasında ailenin bir yakını, çalışmaların hızlandırılması için ekiplerle tartıştı. Otomobil, vinçle köprüye çıkarıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, kaza yerinde gözyaşı döktü. Pikniğe gitmek için yolda oldukları belirtilen Veysel, Emine, Mete ve Batuhan Aydoğdu'nun cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Veysel Aydoğmuş'un bir restoranda çalıştığı öğrenildi.