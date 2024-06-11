Apple, yeni güncellemesini tanıttı! iPhone'larda yapay zeka hamlesi | Video 11.06.2024 | 08:45 ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yeni yapay zeka teknolojisi “Apple Intelligence”ı tanıttı. Akıllı asistan Siri’nin ise yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’ye entegre edileceği açıklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 2024 Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde son ürün ve güncellemelerini kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"a dair detaylar paylaşıldı. Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka destekli görüntü oluşturma, uygulamalar arası görevler yapabilme gibi yeteneklere sahip olduğu açıklanırken, sistemin kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için ise Apple çipleri kullanan özel sunuculardan ve bulut tabanlı modellerden yararlanacağı vurgulandı.

SİRİ CHATGPT'YE ENTEGRE EDİLECEK

Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikleri de duyuran Apple, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT ile işbirliğine gidileceğini açıkladı. ChatGPT ile Siri entegrasyonunun ilk olarak iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia cihazlarına geleceği aktarılırken, söz konusu yazılım güncellemelerinin sonbaharda kullanıma sunulacağı bildirildi.

AKILLI TELEFONLAR BİLGİSAYAR EKRANINA YANSITILABİLECEK

Apple tarafından geliştirilen ve sesli komutlar ve göz ve el takibi ile çalışan giyilebilir sanal gerçeklik gözlüğü "Apple Vision Pro"nun 8 ülkede daha piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşılırken, ürünün 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi. Akıllı telefonlara yönelik özelleştirmeler ve gizlilik güncellemelerinin de tanıtıldığı etkinlikte, "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verildi. Bu sürümle birlikte gelecek "yansıtma" özelliği sayesinde iPhone telefonların bilgisayar ekranında kullanılabileceği kaydedildi.

AKILLI SAATLERE YENİ ÖZELLİKLER

Öte yandan, akıllı saat "watchOS 11" ile birlikte Apple Watch'ın sağlık takibi özelliklerinin güçleneceği ve kullanıcıların kan basıncı veri yönetimini çok daha detaylı olarak yapılabileceği kaydedildi. Yeni Apple Watch'ların hipertansiyon ölçümüne de katkı sunacağı aktarıldı.