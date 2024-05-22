SpaceX, ABD'nin casus uydularını yörüngeye gönderdi | Video 22.05.2024 | 14:29 Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e ait Falcon-9 roketi, ABD Ulusal Keşif Ofisi'ne ait (NRO) casus uydularını NROL-146 görevi kapsamında yörüngeye taşımak üzere başarılı bir şekilde fırlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) adına gerçekleştirdiği NROL-146 görevi başladı. Casus uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, yerel saatle 01.00'de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Pasifik Okyanusu'nda bulunan "Of Course I Still Love You" adlı platforma iniş yapacağı bildirildi.

DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Ulusal Keşif Ofisi (NRO), ABD hükümetinin casus uydularını tasarlayan, üreten, fırlatan ve işleten kurum olarak çeşitli devlet birimlerine uydu istihbaratı sağlıyor. Gizlilik ilkesi gereği SpaceX'in yörüngeye gönderdiği casus uydularının sayısı ve özellikleri gibi detaylar bilinmiyor.