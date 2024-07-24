Video Dünya Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video
Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video

Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video

24.07.2024 | 16:46

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, sınıra yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan İsrail ordusuna ait "Ramat David" askeri hava üssünün insansız hava aracı (İHA) ile çekilmiş görüntülerini yayımladı.

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