Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video
Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, pilot yaralandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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