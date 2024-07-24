Video Dünya Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video

Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video

24.07.2024 | 10:30

Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

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Nepal'in başkenti Katmandu'da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan 2'si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları'na ait bir uçak, kısa süre sonra düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, uçağın yere çakılmasıyla birlikte alev topuna döndüğü görüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Havaalanı Sözcüsü Premnath Thakur yaptığı açıklamada, uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini, pilotun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu belirtti. Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri ise Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen bulunduğunu aktardı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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