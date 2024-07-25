Video Dünya ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" | Video
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı:

ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" | Video

25.07.2024 | 08:48

ABD Başkan Adayı Donald Trump, muhtemel rakibi Kamala Harris’i Amerikan tarihindeki “en beceriksiz ve aşırı solcu başkan yardımcısı” olarak niteledi. Trump, Harris’in "Her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra-liberal itici güç" ve "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD Başkan Adayı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekildiğini açıklamasının ardından ilk mitingini Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde gerçekleştirdi. Kendisine yönelik başarısız suikast girişimi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan mitingde Demokratları hedef alan Trump, Biden'ın "anketlerde çok kötü şekilde geride olduğu için" yarıştan çekildiğini iddia etti.

"DEMOKRATLAR BİDEN'I GÖREVDEN ALMAKLA TEHDİT ETTİ"
ABD başkanının görevini icra edemeyeceği sonucuna varılması durumunda, başkanın görevden alınarak yerine yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını öngören ABD Anayasası'nın 25. maddesine atıfta bulunan Trump, Demokratların Biden'ı görevden almakla tehdit ettiğini savundu. Trump, "Aslında olan şey, Demokrat Parti liderlerinin, patronların, çok demokratik olmayan bir hareketle, 'Ya çekil ya da 25. maddeyi kullanarak seni saf dışı bırakacağız' demeleriydi" ifadelerini kullandı.

"YENMEMİZ GEREKEN YENİ KURBAN HARRİS"
Biden'ın desteğini açıkladığı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i sert sözlerle eleştiren Trump, "Şimdi yenmemiz gereken yeni bir kurban var: Yalancı Kamala Harris!" ifadelerini kullandı. Harris'i Amerikan tarihindeki "en beceriksiz ve aşırı solcu başkan yardımcısı" olarak tanımlayan Trump, Harris'in "Her bir Biden felaketinin arkasındaki ultra-liberal itici güç" ve "ABD'yi yok edecek radikal solcu bir deli" olduğunu söyledi.

"ABD HALKI 'HAYIR TEŞEKKÜRLER KAMALA' DİYECEK"
Kamala Harris'i Biden yönetiminin kürtaj ve enflasyon gibi konulardaki politikaları nedeniyle eleştiren Trump, seçimi kendisinin kazanacağını belirterek, "Kasım ayında Amerikan halkı ona 'Hayır teşekkürler Kamala' diyecek. 'Berbat bir iş çıkardın. Her konuda berbat davrandın' diyecek" şeklinde konuştu. Harris'in ABD'nin sınır bütünlüğüne "ölümcül şekilde" zarar verdiğini savunan Trump, "Yaptıkları nedeniyle başkanlığa aday olmasına izin verilmemeli" dedi.

"TEHLİKELİ İNSANLARA KARŞI NAZİK OLMAYACAĞIM"
Kendisine yönelik suikast girişimini sonrasında bazı söylemlerini yumuşattığını hatırlatan Trump, seçim yarışının ise sert geçeceğinin sinyalini verdi.
"Vurulduğumda bana bir şey olduğunu söylüyorlar. İyi biri oldum" diyen Trump, Demokrat rakiplerine atıfla "Ancak çok tehlikeli insanlarla uğraşıyorsanız çok nazik olamazsınız, gerçekten olamazsınız. Bu yüzden sakıncası yoksa nazik olmayacağım. Sorun olur mu?" diye sordu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video 10:58
ABD'de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video 25.07.2024 | 08:48
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli | Video 09:14
ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kamala Harris’i hedef aldı: "ABD’yi yok edecek radikal solcu bir deli" | Video 25.07.2024 | 08:48
ABD Başkanı Biden, ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı | Video 10:58
ABD Başkanı Biden, ulusa seslenerek yarıştan neden çekildiğini açıkladı | Video 25.07.2024 | 08:50
Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video 08:29
Hizbullah İsrail hava üssünün İHA görüntülerini ifşa etti | Video 24.07.2024 | 16:46
ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor | Video 04:41
ABD orman yangınlarıyla boğuşuyor | Video 24.07.2024 | 14:19
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video 02:18
Filipinler’i vuran Gaemi Tayfun’unda can kaybı 13’e yükseldi | Video 24.07.2024 | 13:31
Pakistan’daki deniz kirliliği deniz yaşamı için ölü bölgeye neden oldu | Video 01:39
Pakistan’daki deniz kirliliği deniz yaşamı için “ölü bölgeye” neden oldu | Video 24.07.2024 | 13:31
Kırgızistan’da sel suları araçları sürükledi | Video 04:29
Kırgızistan’da sel suları araçları sürükledi | Video 24.07.2024 | 11:09
Nepal’de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 02:07
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 24.07.2024 | 11:10
Nepal’de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 02:13
Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı | Video 24.07.2024 | 10:30
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı | Video 03:06
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı | Video 24.07.2024 | 08:50
Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi’nde İsrail protestosu | Video 00:40
Savaş karşıtı Yahudilerden ABD Kongresi’nde İsrail protestosu | Video 24.07.2024 | 08:50
Türkiye’nin gururu GÖKBEY, İngiltere semalarında | Video 06:03
Türkiye'nin gururu GÖKBEY, İngiltere semalarında | Video 22.07.2024 | 16:19
Çin’de sel: 10 ölü, 29 kayıp | Video 01:56
Çin'de sel: 10 ölü, 29 kayıp | Video 22.07.2024 | 10:50
Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video 03:22
Joe Biden adaylıktan çekildi! Dünya liderleri ne tepki verdi? | Video 22.07.2024 | 11:06
ABD’li senatörden Trump suikastine ilişkin ön rapor | Video 02:01
ABD’li senatörden Trump suikastine ilişkin ön rapor | Video 22.07.2024 | 08:52
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev’den Ermenistan açıklaması | Video 04:08
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den Ermenistan açıklaması | Video 21.07.2024 | 12:46
Husiler, İsrail’e balistik füze fırlattı | Video 00:24
Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı | Video 21.07.2024 | 09:59
Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk seçim mitingi | Video 05:58
Donald Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk seçim mitingi | Video 21.07.2024 | 08:40
İşte o suikastçı… 3 kardeş öldü iki kuzen felç kaldı 00:39
İşte o suikastçı… 3 kardeş öldü iki kuzen felç kaldı 20.07.2024 | 12:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA