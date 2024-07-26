Prof. Dr. Ahmet Yıldırım 'Dünyada ses getiren başarıları olan öğrencilerimiz var'
Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, SabahTV'de Ayşenur İdris'in konuğu oldu... Yüzde yüz ingilizce eğitim veren Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi'nin tam anlamıyla bir uluslararası üniversite olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi'nin YÖK denklik problemi olmadığını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, istediği bölümü kazanamayan ve yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için büyük fırsatlar barındıran Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi'ne lise diploması ile doğrudan kayıt imkanı bulunduğunu da hatırlattı.
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