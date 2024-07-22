Video Yaşam Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video

Haliç’te selfie çekerken düşen genç kızı kurtaran kaptan o anları anlattı | Video

22.07.2024 | 13:43

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde bir genç kız denize düşmüş ve tekne üzerinden geçmişti. Genç kızı kurtaran kaptan o anları anlatırken kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir teknede kızın üzerinden geçmişti. Suyun üzerinden genç kızı fark eden Kaptan Hasan Mutlu ve arkadaşı kızı teknelerine çıkartarak kalp masajı yaptı. Olaya ilişkin yeni kurtarma görüntüleri ortaya çıkarken kaptan Mutlu yaşanan o anları anlattı.

"YÜZÜSTÜ DENİZDE HAREKETSİZ UZANIYORDU"
Denizden boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtaran Hasan Mutlu, "Dün akşam 21.30 sıralarında yolcu taşıyordum. Bir çığlık sesi duydum, bir arkadaş yanıma geldi biri atladı dedi. Hemen buraya geldim. Kızı denizde aradım yüzüstü denizde hareketsiz uzanıyordu, bilinci kapalıydı. Tekneye aldık. Bir arkadaşımla beraber ilkyardım yaptık. Ağzından önce biraz deniz suyu ardından kan gelmeye başladı. İntihar etti dediler, 24 yaşında gencecik kız. Buradan denize atlayanlar oluyor. Bu kız karnının üstüne düşmüş. Ciğerleri patlamış onun için ağzından kan gelmiş. Denizde o halde 15 dakika kadar kalmış. Biraz daha kalsa denizin dibine batardı ve bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Sudan çıkardığımızda nefes almıyordu. Deniz polisini ve Sahil Güvenlik'i aradık. Deniz polisi burada kalp masajı yaptı nefes alamayınca ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eniştesiyle konuşuyorum şuan yoğun bakımda makinelere bağlı ve yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğu söyleniyor. İnşallah yaşar, Allah ailesine sabırlar versin. Ben burada 20 kişi kurtardım bu zamana kadar en çok etkilendiğim bu olay oldu. Geceden beri uyku uyuyamadım" dedi.

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