Netanyahu'ya Washington'daki otelinde şok | Video

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, alkışlarla ABD Kongresi'ne hitap etti.Konuşmayı protesto eden isimler arasındaki Demokrat Kongre üyesi Cori Bush, "Çok kızgınım, öfkeliyim. Bugün olanlardan dolayı utanıyorum" diyerek her şeyi özetledi.Netanyahu'nun skandal konuşması sırasında Kongre binası dışında ve içinde binlerce gösterici vardı. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de de rehine aileleri ve yakınları sokağa indi. Filistin yanlısı protestocular otelde İsraillilerin oturacağı masaya, koridorlara ve lobiye kurtçuklar, larvalar ve cırcır böcekleri döktü. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.