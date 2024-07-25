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ABD'de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video

ABD'de Netanyahu karşıtı protesto: Çok sayıda gösterici gözaltına alındı | Video

25.07.2024 | 08:48

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada Kongre dışında protesto edilirken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Kongresi'ne hitap etti. Netanyahu'nun Kongre'deki konuşması öncesinde alınan geniş güvenlik önlemleri, 6 Ocak 2021'deki ABD Kongresi baskınından bu yana alınan en yoğun güvenlik önlemleri olarak yorumlandı. Netanyahu'nun hitabı sırasında Kongre dışında binlerce kişi İsrail karşıtı gösteri gerçekleştirirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Sık sık "Filistin'e özgürlük" sloganı atan göstericiler, "Aranan savaş suçlusu", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" ve "Gazze'deki savaş suçlarını durdurun" yazılı pankartlar açarak, yere Filistin bayraklarına sarılı yaklaşık 30 adet insan boyunda karton tabut yerleştirdi.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, protesto sırasında yaptığı konuşmada, "Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir" dedi.

Ultra-Ortodoks bir Yahudi grubunun üyeleri de protestoya destek vererek, ellerinde Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin" ve "Anti-Siyonizm antisemitizm değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

"HERKESE KARŞI BİBER GAZI KULLANIYORUZ"
Polis, "Kalabalık, polis hattımızdan geri çekilme emrimize uymadı. Yasaları çiğnemeye ve bu çizgiyi geçmeye çalışan herkese karşı biber gazı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda gösterici polis tarafından gözaltına alındı.

İSRAİL VE ABD BAYRAKLARI YAKILDI
Bazı protestocular gösteri sırasında İsrail bayrağı yaktı. Bazı protestocular ise gönderde olan ABD bayrağını indirerek ateşe verdi ve yerine Filistin bayrağını göndere çekti.

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