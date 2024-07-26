ABD’nin eski başkanı Obama, seçimde Kamala Harris'e desteğini açıkladı | Video 26.07.2024 | 15:48 Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Joe Biden’ın yarıştan çekilmesi sonrası Demokratların başkan adayı olarak görülen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i seçimlerde desteklediğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kabul edilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Obama görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ona harika bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağına inandığımızı ve bizim tam desteğimizi aldığını söyledik. Ülkemiz için bu kritik zamanda, Kasım ayında kazanması için elimizden geleni yapacağız. Bize katılacağınızı umuyoruz" ifadesini kullandı.

Obama telefon görüşmesi sırasında Harris'e adaylık için kendisini desteklemekten gurur duyduklarını ifade etti. Eski First Lady Michelle Obama ise Harris'e "Seninle gurur duyuyorum. Bu tarihi bir şey olacak" dedi. Obama ailesine destekleri ve uzun süreli dostlukları için minnettarlığını ifade eden Harris ise "Bunun benim için anlamı çok büyük" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasında sergilediği kötü performans nedeniyle yarışı bırakması çağrılarının ardından adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.