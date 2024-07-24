Video Dünya Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı | Video
Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı | Video

Biden'ın Covid-19 testi negatif çıktı | Video

24.07.2024 | 08:50

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.

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Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden iyileşti. Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, Biden'ın Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak, hastalık boyunca hayati bulgularının normal seyrettiğini ifade etti. O'Connor, Covid-19'un tekrarlanma durumuna karşı Biden'ın gözetim altında olmaya devam edeceğini belirterek, Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI
En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

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