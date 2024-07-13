İzmir’de yağmur sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti | Video
İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin dakikalarca yağmur altında yardım istediği son görüntüleri ise yürekleri burktu.
Dakikalarca yağmur altında kaldılar
İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı. Ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri burktu.
Dakikalarca kalp masajı yapıldı; ama acı haber geldi
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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