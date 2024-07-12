İnternetten canlı yayın yapan kişi kendisini yanlışlıkla başından vurdu | Video
Ankara’da bir kişi, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralı adam hastanede tedavi altına alındı.
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