Selçuk Bayraktar'dan AKINCI İHA açıklaması | Video
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopteri arama faaliyetlerinde görev alan AKINCI İHA'yla ilgili konuştu. Bayraktar, "Ben Türkiye adına dünyaya çok büyük bir örnek olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda teknolojik gelişmişlik ve bunu harekata dönüştürme açısından örnek teşkil ettiğini düşünüyorum" dedi.
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