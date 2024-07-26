Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen “Siberağ-2” operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ayrıca, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu ise "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.
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