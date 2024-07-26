Video Haber Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video
Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video

Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video

26.07.2024 | 08:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli olarak 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen “Siberağ-2” operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Mardin, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ta çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 80 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu ise "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda; sosyal medya uygulaması üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Yerlikaya: 41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı | Video 01:13
Bakan Yerlikaya: “41 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen ‘Siberağ-2’ operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı” | Video 26.07.2024 | 08:36
Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza! 01:23
Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza! 25.07.2024 | 21:22
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri 04:00
Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri 25.07.2024 | 19:41
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV’de skandal çağrı: Sokak savaşları başlar | Video 00:29
Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: "Sokak savaşları başlar" | Video 25.07.2024 | 11:09
TBMM’de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan’dan hadsiz sözler 02:25
TBMM'de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan'dan hadsiz sözler 24.07.2024 | 19:48
Moskova’daki bombalı saldırı böyle görüntülendi 00:39
Moskova'daki bombalı saldırı böyle görüntülendi 24.07.2024 | 18:29
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 04:40
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 24.07.2024 | 16:42
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 02:50
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 24.07.2024 | 16:37
Yavuz Donat | Akdeniz’de resmigeçit 09:01
Yavuz Donat | Akdeniz'de resmigeçit 24.07.2024 | 16:36
Salih Tuna | Umudumuz köpekseverler 03:54
Salih Tuna | Umudumuz köpekseverler 24.07.2024 | 16:34
Melih Altınok | 30-40 yıl sonra Şengör’ün olmayacağı kesin de 04:24
Melih Altınok | 30-40 yıl sonra Şengör'ün olmayacağı kesin de 24.07.2024 | 16:31
ABD’den teröre yeni destek! Avenger Hava Savunma Sistemi ne işe yarıyor? | Video 09:51
ABD'den teröre yeni destek! Avenger Hava Savunma Sistemi ne işe yarıyor? | Video 24.07.2024 | 14:57
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 01:29
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 24.07.2024 | 14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 03:11
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 24.07.2024 | 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama Kimse bize merhamet dersi vermesin 06:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama "Kimse bize merhamet dersi vermesin" 24.07.2024 | 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu 51:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu 24.07.2024 | 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye yerel seçim tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı 04:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı 24.07.2024 | 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz 04:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz 24.07.2024 | 13:00
Kuyu12 operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 01:23
“Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 24.07.2024 | 08:42
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 00:12
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 23.07.2024 | 23:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA