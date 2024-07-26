Video Haber Büyükçekmece’de kafede unutulan telefonu alıp giden çift kamerada
Büyükçekmece’de kafede unutulan telefonu alıp giden çift kamerada

Büyükçekmece’de kafede unutulan telefonu alıp giden çift kamerada

26.07.2024 | 09:26

Büyükçekmece’de bir kafede kadınlar tuvaletinde unutulan telefonu gören bir kadın, kapıda bekleyen erkek arkadaşına durumu söyleyerek unutulan telefonu alıp gitti. Şüphelilerin pişkin anları işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilde bir işletmede yaşandı. İddiaya göre, denize girmek için sahile gelen Devrim Nazlıcan Çakır isimli vatandaş, üzerini değiştirmek için girdiği tuvalette cep telefonunu unutarak dışarıya çıktı. Ardından mekanın tuvaletine gelen kadın şüpheli ise içeride unutulan telefonu görüp kapıda bekleyen erkek arkadaşına verdi. Telefonu alan şüpheli şahıs koşarak erkekler tuvaletine girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, tuvaletten çıkan Nazlıcan Çakır'ın ardından gelen kadın şüphelinin kapıda bekleyen erkek arkadaşının kulağına gülerek bir şeyler söylediği ardından ise erkek arkadaşının kadınlar tuvaletine hamle yaptığı ve telefonu alıp koşarak erkekler tuvaletine girdiği anlar yer aldı.

"EMEĞİMLE ÇALIŞIP ALDIĞIM BİR TELEFON, GÖRÜYORSAN GERİ GETİR"
Olayla ilgili olarak konuşan Devrim Nazlıcan Çakır, "Lavaboda telefonumu çaldırdım. Gece denize girecektik. Kıyafetlerimizi değiştirdik o an telefonlarımız eşyalarımızın altındaydı. Daha sonrasında ben orada unuttum. Arkadaşımda görmedi. Sonrasında ise bir kız geliyor görüyor ve çok heyecanlanıyor. Arkadaşına telefon var diye söylerken gayet heyecanlanıyor. Giriyorlar alıyorlar ve çıkıyorlar. Hatta sonrasında kıza ben soruyorum ve telefonun orada olduğunu söylüyor. Ben ona soruyorum orada telefon gördün mü diye o da yok görmedim diyor. Ama sonradan geliyor ve orada telefon vardı diyor. Hatta orada bir bayan vardı ona suç atıyor orada bir kadın vardı o almış olabilir diyor ve gidiyor. Elimizde kamera kayıtları var hatta arkadaşımın yanlışlıkla çektiği kızın görüntüsü var kadraja girmiş. Karakola geldim ifade verdim. 1 haftalık bir savcıya gitme süreci varmış. Nasıl bulunur bilmiyorum ama bu şekilde. Kız telefonu görünce erkek arkadaşına söylüyor ve beraber içeriye giriyorlar. Çocuk alıyor telefonu. Ben o esnada geliyorum ve çocuk beni görünce erkekler tuvaletine koşuyor orada bekliyor bir süre. Sonra ben çıkıyorum ve tekrar geliyor kızla konuşuyorlar. Önce çocuk gidiyor mekandan arkasından da kız gidiyor. Ben bu telefonu öylesine bir parayla almadım. Çalıştım ve emeklerimin karşılığı ile aldığım bir telefon. Neden yaptın böyle bir şey görüyorsan geri getir telefonumu çünkü çok güzel fotoğraflarım var telefonda" dedi.

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