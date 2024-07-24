TBMM'de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan'dan hadsiz sözler
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın AK Parti grubuna yönelik hakaretleri nedeniyle ortalık karıştı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından oturuma ara verildi. Kavgaya Meclis polisi müdahale etti. İşte o anlar...
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