Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e özel açıklamalarda bulundu. Yeni doğalgaz gemisi ile ilgili Bakan Bayraktar, “Yeni gemi önümüzdeki hafta başı geliyor.” dedi..