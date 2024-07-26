Video Haber Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video
Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video

Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri... | Video

26.07.2024 | 10:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e özel açıklamalarda bulundu. Yeni doğalgaz gemisi ile ilgili Bakan Bayraktar, “Yeni gemi önümüzdeki hafta başı geliyor.” dedi..

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