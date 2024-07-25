Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!
Muğla Bodrum'da bir motosiklet sürücüsü yola çıkan başıboş sokak köpeği yüzünden kaza yaptı. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder ise ağır yaralanan sürücüyü umursamadı. Köpeğin başında bekleyen Özder'in sosyal medya şovuna vatandaştan tepki yağdı: Tüh sizin insanlığınıza!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
04:00
00:29
02:25
TBMM'de yine DEM provokasyonu! Ali Bozan'dan hadsiz sözler 24.07.2024 | 19:48
00:39
Moskova'daki bombalı saldırı böyle görüntülendi 24.07.2024 | 18:29
04:40
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 24.07.2024 | 16:42
02:50
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 24.07.2024 | 16:37
09:01
Yavuz Donat | Akdeniz'de resmigeçit 24.07.2024 | 16:36
03:54
Salih Tuna | Umudumuz köpekseverler 24.07.2024 | 16:34
04:24
Melih Altınok | 30-40 yıl sonra Şengör'ün olmayacağı kesin de 24.07.2024 | 16:31
09:51
01:29
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 24.07.2024 | 14:57
03:11
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 24.07.2024 | 13:31
06:42
51:21
04:54
04:58
01:23
00:12
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 23.07.2024 | 23:54