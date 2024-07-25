Oyuncu Özge Özder yaralıyı umursamayıp köpek üzerinden şov yaptı! Tüh sizin insanlığınıza!

Muğla Bodrum'da bir motosiklet sürücüsü yola çıkan başıboş sokak köpeği yüzünden kaza yaptı. Bu sırada yoldan geçen oyuncu Özge Özder ise ağır yaralanan sürücüyü umursamadı. Köpeğin başında bekleyen Özder'in sosyal medya şovuna vatandaştan tepki yağdı: Tüh sizin insanlığınıza!