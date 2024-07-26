Hukuk tanımayan başkanın icraatlarından yeni görüntüler | Video 26.07.2024 | 16:59 Samsun’un Çarşamba İlçesi’nden bağımsız belediye başkanı seçilen avukat Hüseyin Dündar’ın ilk icraatı eski başkan döneminde yapılan ihaleleri iptal etmek olmuştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Belediye'nin 10 yıllığına ihaleyle kiraya verdiği işletmenin sözleşmesini ve ruhsatını hukuksuz şekilde iptal eden Başkan Dündar'ın mühürlettiği işyerinin önüne kum döktürüp iş makineleri gönderdiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Başkan Dündar'ın Samsun 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararına rağmen işyerine giriş-çıkışları çalışma bahanesiyle engellemeye çalıştığı belirtildi.

Yerel seçimlerde Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde bağımsız belediye başkanı seçilen Avukat Hüseyin Dündar, önceki dönem yapılan açık ihaleleri iptal etmiş, belediyenin hizmet aldığı firmaları da ödeme yapmamıştı. Yaşananların ardından Belediye Başkanı ile görüşüp sonuç alamayan firmalar belediyeye ihtarname göndermişti.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ İPTAL EDİP, İŞ MAKİNELERİ GÖNDERDİ

Bağımsız başkanın icraatları ihale iptalleriyle sınırlı da kalmadı. Çarşamba İlçesi'nde 3 Ocak 2022'de 10 yıllığına sözleşmeyle kiralanan belediyeye ait restoranın sözleşmesi ve ruhsatı Hüseyin Dündar tarafından iptal edildi. Zabıta ekiplerine işyerini mühürleten Başkan Dündar, daha sonra işyerini etrafını şeritlerle kapattırdı. Bununla da kalmayan belediye ekipleri, işyerinin önüne yol çalışması yapılacağı gerekçesiyle kum döktü. İş makineleri restoranın önüne park ettirilip, işyerinin giriş-çıkışları da kapatıldı. Restoranı kiralayan firma yürütmenin durdurulması için Samsun 2. İdare Mahkemesine başvurdu.

MAHKEMEYE RAĞMEN, ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Çarşamba Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada, firma yetkilileri yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini, taşınmaz mallarla ilgili karar alma yetkisinin Belediye encümeninde olduğunu ancak olayda herhangi bir encümen kararı olmadığını belirterek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme heyeti de başkanın yaptığı sözleşme iptali ve ruhsat iptali işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ancak belediyeye ait olan ve sözleşmeyle kiralanan restoranın çalışmaması için Başkan Dündar boş durmadı. İşyerine giriş-çıkışların engellenmesi amacıyla iş makineleriyle sözde çalışma yaptı. İşyeri çalışanları tarafından belediye başkanı talimatıyla işyerinin nasıl kapatıldığıyla ilgili görüntüler de gün gün kayıt altına alındı.

İŞ MAKİNELERİ PARK ETTİRİLDİ

İşyeri çalışanları belediyenin yaptığı engellemeyi de kaydetti. Yapılan çalışmanın 10 santim toprak dolgu olduğunu ancak sabah 08.00'de başlayan çalışmanın mesai bitimine kadar devam ettiği gösterildi. Bir başka gün ise 3 metrekarelik toprağın dolgusunun belediye çalışanları tarafından 9 saatte bitirilebildiği belirtildi. Bazı iş makinelerinin de hiç çalışmamasına rağmen, işyeri önüne park ettirildiği belirtildi.