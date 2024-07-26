Bakan Bayraktar "Rize'de yeni lokasyon keşfettik!" | Video
Mavi vatandaki dev filoya şimdi de yüzer üretim tesisi dahil edildi. Karadeniz'de görev alacak dev tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
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