Bakan Bayraktar "Rize'de yeni lokasyon keşfettik!" | Video

Mavi vatandaki dev filoya şimdi de yüzer üretim tesisi dahil edildi. Karadeniz'de görev alacak dev tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın Faz-2 çalışmalarında doğal gazı denizde işleyerek boru hattı üzerinden karaya ulaştıracak. Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuyla ilgili A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.