Muhsin Yazıcıoğlu'nun adli tıp raporu A Haber'de! Suikast iddiaları güçlendi | Video
A Haber, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ilgili adli tıp raporuna ulaştı. Yeni rapor aslında FETÖ'nün merkezinde olduğu suikast iddialarını da güçlendirdi. Kazadan sonra yapılan otopside karbondioksit oranı en yüksek çıkan gazeteci İsmail Güneş diğerlerinin aksine uzun süre hayatta kalmış ve telefonlar yardım istemişti. Tıbbı olarak kanında o oranlarda karbondioksit bulunan birinin bayılması ve şuurunu kaybetmesi gerekiyordu. İsmail Güneş belki de sonradan gaza maruz bırakıldı diyebiliriz..
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