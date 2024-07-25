Milli Güvenlik Kurulu sona erdi: Terörle mücadelede kararlılık vurgusu! İşte 9 maddelik bildiri

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verilen bildiride Irak ve Suriye'ye ilişkin madde dikkat çekti. Açıklamada, "Meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde, Suriye'de tüm tarafları kapsayan gerçek bir toplumsal mutabakata ulaşılmasına yönelik desteğin sürdürüleceği ve nifak girişimleri ile iki halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; Suriye topraklarının bölücü terörden arındırılmasının, öncelikle Suriye'nin menfaatlerini ve bekasını teminat altına alacağının altı çizilmiştir." denildi. İşte 9 maddelik bildiriden detaylar...