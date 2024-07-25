Sokak köpekleri üzerinden büyük provokasyon! Sözcü TV'de skandal çağrı: "Sokak savaşları başlar" | Video
Ülkemiz genelinde giderek artan sokak köpekleri saldırıları sonucunda çoğu çocuk çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Devlet bu konuda net bir tavır ortaya koyarak sokak köpeklerine yönelik bir düzenleme hazırladı ve düzenleme TBMM'deki komisyondan geçti. Bu durum sonrası harekete geçen bazı provokatörler sokak çağrısı yaptı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'deki yayında Gazeteci Zülal Kalkandelen Bu iş kötüye gidiyor. O yasa meclisten geçtiği anda çok daha kötü olabilir." ifadeleriyle tehditler savurdu. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın da "Sokak savaşları başlar." diyerek devleti tehdit etmeye kalktı.
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