Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Mohamad Hasan ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos’ta Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan ile görüştü.
Bakan Fidan, temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la de görüşmüştü.
Bakan Fidan'ın Laos'ta ikili temaslar da gerçekleştirmesi bekleniyor.
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