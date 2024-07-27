Video Haber Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü | Video
Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü | Video

Dışişleri Bakanı Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü | Video

27.07.2024 | 08:50

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

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