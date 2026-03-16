JASAT ekipleri Sur’da işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı | Video

16.03.2026 | 08:03

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Diyarbakır’ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde ateşli silahla öldürülen M.Y.'nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu. Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler; teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü. Çalışmalar sonucunda; maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.


Sigara izmaritindeki DNA ile cinayet aydınlatıldı
Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Dedektifleri, olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti. Böylece, M.A.'nın; "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY