KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel ile görüştü
15.03.2026 | 16:53
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile bir araya geldi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Orgeneral Tokel, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Görüşme sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de toplantıda hazır bulundu.
