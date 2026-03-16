İstanbul’da uyuşturucu operasyonları: 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 10 gözaltı | Video

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 10 gözaltı

16.03.2026 | 09:53

İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen operasyonda 22 kilo 355 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik bir dizi çalışma yürütüldü. Savcılık talimatıyla 13 ve 14 Mart tarihilerinde kentin Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Küçükçekmece ilçelerinde 5 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise 9 kilo 350 gram metamfetamin, 5 kilo 789 gram skunk, 4 kilo 440 gram Fas esrarı, 2 kilo 755 gram likit esrar, 220 uyuşturucu hap, 7.85 gram sentetik kannabinoid, 13,39 gram kokain olmak üzere toplam 22 kilo 355 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sevk şüphelilerin biri adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken, diğer 9 zanlının tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
