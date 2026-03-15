Video Haber Bayraktar KIZILELMA LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefi tam isabetle vurdu
15.03.2026 | 13:45

Bayraktar KIZILELMA, LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, atış teslterine devam ediyor. KIZILELMA Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Testi Sosyal medya hesabından yayınlayan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "tam isabet" ifadesini kullandı.


Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA'dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz" notunu düştü.

Bayraktar KIZILELMA LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefi tam isabetle vurdu 01:41
Bayraktar KIZILELMA LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla hedefi tam isabetle vurdu 15.03.2026 | 13:45
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:34
Adana’da kaçak makaron operasyonu: 1 tutuklama | Video 15.03.2026 | 09:44
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar | Video 23:07
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar | Video 13.03.2026 | 15:19
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 01:23
Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı entübe edildi | Video 13.03.2026 | 08:12
Son dakika... Niksar’da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 04:49
Son dakika... Niksar'da 5,5 büyüklüğünde deprem anı kamerada | Video 13.03.2026 | 07:29
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede acı varsa dindirmeye çalışıyoruz | Video 13:48
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede acı varsa dindirmeye çalışıyoruz | Video 12.03.2026 | 18:56
Sultanbeyli’de uyuşturucu baskını | Video 00:46
Sultanbeyli'de uyuşturucu baskını | Video 12.03.2026 | 10:09
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 16:52
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 11.03.2026 | 21:16
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi’den plaka cezaları açıklaması| Video 02:13
Son dakika... İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka cezaları" açıklaması| Video 11.03.2026 | 13:36
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması | Video 01:40
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesi ve emekli maaşı açıklaması | Video 11.03.2026 | 13:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 46:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden durdurulmalıdır 11.03.2026 | 13:15
Bakan Bayraktar  Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok | Video 07:05
Bakan Bayraktar  "Enerjimizi tedarik etmemizde sıkıntı yok" | Video 11.03.2026 | 10:12
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Gözaltılar var | Video 00:40
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var | Video 11.03.2026 | 09:34
Son dakika... Denizli’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:33
Son dakika... Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 11.03.2026 | 08:30
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 00:37
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 10.03.2026 | 08:18
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 00:50
Kabine toplandı... 3 kritik başlık masada | Video 09.03.2026 | 16:09
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 01:24
İran füzesi hava sahamızda imha edildi | Video 09.03.2026 | 15:27
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 15:33
Son dakika | MSB: İran Füzesi hava sahamızda düşürüldü | Video 09.03.2026 | 15:07
Türk F-16’ları KKTC’de | Video 01:27
Türk F-16'ları KKTC'de | Video 09.03.2026 | 14:00
Denizli’de 5,1’lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 00:17
Denizli'de 5,1'lik deprem anında yaşanan gürültü ve patlama kamerada | Video 09.03.2026 | 13:12

