Video Haber Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim

Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim

24.07.2024 | 16:42

Nebi Miş'in 24.07.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 04:40
Nebi Miş | Beklendiğinden daha kritik bir seçim 24.07.2024 | 16:42
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 02:50
Hilal Kaplan | Riyakâr Fransızlar 24.07.2024 | 16:37
Yavuz Donat | Akdeniz’de resmigeçit 09:01
Yavuz Donat | Akdeniz'de resmigeçit 24.07.2024 | 16:36
Salih Tuna | Umudumuz köpekseverler 03:54
Salih Tuna | Umudumuz köpekseverler 24.07.2024 | 16:34
Melih Altınok | 30-40 yıl sonra Şengör’ün olmayacağı kesin de 04:24
Melih Altınok | 30-40 yıl sonra Şengör'ün olmayacağı kesin de 24.07.2024 | 16:31
ABD’den teröre yeni destek! Avenger Hava Savunma Sistemi ne işe yarıyor? | Video 09:51
ABD'den teröre yeni destek! Avenger Hava Savunma Sistemi ne işe yarıyor? | Video 24.07.2024 | 14:57
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 01:29
ABD’den terör örgütü PKK/YPG’ye Avenger Hava Savunma Sistemi! | Video 24.07.2024 | 14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 03:11
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Fransız okulları açıklaması | Video 24.07.2024 | 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama Kimse bize merhamet dersi vermesin 06:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunu ile ilgili açıklama "Kimse bize merhamet dersi vermesin" 24.07.2024 | 13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu 51:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu 24.07.2024 | 13:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye yerel seçim tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı 04:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye "yerel seçim" tepkisi: Verilen vaatlerin hepsi rafa kalktı 24.07.2024 | 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz 04:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla ilgili açıklama: En kötüsü geride kaldı... Enflasyonu tek haneye indireceğiz 24.07.2024 | 13:00
Kuyu12 operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 01:23
“Kuyu12” operasyonlu ile elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı tefeci çetesi çökertildi, 43 şüpheli yakalandı | Video 24.07.2024 | 08:42
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 00:12
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar! 23.07.2024 | 23:54
SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik’ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği 24:22
SON DAKİKA | Sözcü Ömer Çelik'ten başıboş köpekler düzenlemesi açıklaması: Arzumuz sokakların güvenliği 23.07.2024 | 19:48
Bilal Erdoğan, ABD’deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı’yla bir araya geldi | Video 02:33
Bilal Erdoğan, ABD'deki roket yarışması şampiyonu İTÜ Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi | Video 23.07.2024 | 16:38
Mersin’deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya paylaştı: Gereği yapıldı | Video 00:29
Mersin'deki PKK halayı sonrası 9 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya paylaştı: "Gereği yapıldı" | Video 23.07.2024 | 15:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video 00:37
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildiğini bildirdi | Video 23.07.2024 | 14:23
Bayraktar Kızılelma’nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video 00:43
Bayraktar Kızılelma'nın Motor Çalıştırma Testi başarıyla tamamlandı | Video 23.07.2024 | 14:13
SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’in o sözlerine tepki: Bölücü bir ağızdır! | Video 31:59
SON DAKİKA: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'in o sözlerine tepki: "Bölücü bir ağızdır!" | Video 23.07.2024 | 11:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA